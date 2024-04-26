Новые боссы «Манчестер Юнайтед» отменили льготы сотрудникам клуба на финал Кубка Англии

Сегодня, 13:30
Новое руководство «Манчестер Юнайтед» решило отменить льготы для сотрудников клуба на финал Кубка Англии, сообщает The Times.
Ранее примерно 1100 сотрудников получали бесплатные билеты, проезд на «Уэмбли» и обратно. Также клуб оплачивал им проживание в отеле в Лондоне. При этом старшие сотрудники и директора могли брать с собой на матч друзей и родственников.
Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из Ineos определили, что теперь каждый сотрудник получит только один билет. Кроме того, им придется заплатить 20 фунтов за поездку на автобусе на «Уэмбли» и обратно в день игры. Все остальные преимущества, в частности приглашение на предматчевый обед и послематчевую вечеринку, отменены.
В финале Кубка Англии «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити». Игра состоится 25 мая.