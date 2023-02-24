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Сегодня, 20:12

Новый главный тренер «Лидса» Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Лидса» Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки, чтобы спасти клуб от вылета из АПЛ.

«Я пока не могу сказать вам ничего конкретного насчет изменения стиля. Но мне нравится играть по-разному в разных командах.

Я открыт к поискам лучшего способа для моих игроков. Команда пропускает голы, и нам нужно это исправить. Также нужно улучшить некоторые другие вещи. Знаю, у нас не так много времени, но нам нужно дать игрокам решения. Последние дни были насыщенными, я спал по два-три часа», — цитирует Грасию The Guardian.

Последним место работы Грасии был «Аль-Садд» из Катара, с которым испанец выиграл чемпионат страны. Он возглавлял «Рубин с мая 2016 года по июнь 2017-го. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате России.

«Лидс» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ нынешнего сезона, набрав 19 очков в 23 играх.

ФК Лидс
Хави Грасия
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