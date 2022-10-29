«Астон Вилла» разгромно проиграла «Ньюкаслу», «Брентфорд» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

«Астон Вилла» проиграла «Ньюкаслу» на выезде в матче 14-го тура АПЛ — 0:4.

У хозяев сделал дубль Каллум Уилсон, по одному мячу на счету Жоэлинтона и Мигеля Альмирона.

«Ньюкасл» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» идет на 15-й строчке с 12 очками.

В параллельной встрече «Брентфорд» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1. У хозяев забил Бен Ми, единственный гол гостей на счету Рубена Невеша.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице с 15 очками, «Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку с 10 очками.