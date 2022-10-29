Гол Бентанкура на 90+2-й минуте принес «Тоттенхэму» победу над «Борнмутом»

Сегодня, 18:55
«Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» на выезде в матче 14-го тура АПЛ — 3:2.
Изначально «шпоры» уступали со счетом 0:2 — на 22-й и 50-й минутах забил форвард хозяев Киффер Мур. На 57-й минуте Райан Сессеньон отыграл один мяч, на 73-й минуте Бен Дэвис сравнял счет, а на 90+2-й минуте Родриго Бентанкур забил победный гол.
«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах. «Борнмут» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 13 играх.
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Основные источники исследования