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Сегодня, 18:30

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

«Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» 12 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайрон Мингс.
Фото ФК «Астон Вилла», Twitter
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В субботу, 12 августа, «Ньюкасл» на домашней арене примет «Астон Виллу» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Ньюкасл» сенсационно финишировал на четвертом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В межсезонье команда усилилась Сандро Тонали, Харви Барнсом и Валентино Ливраменто.

Команда из Бирмингема в сезоне-2022/23 по итогам чемпионата заняла седьмую строчку. Это дало право «Астон Вилле» выступать в Лиге конференций.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 19:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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