«Лутон Таун» разгромно проиграл «Брайтону» в дебютном матче в АПЛ

«Брайтон» дома обыграл «Лутон Таун» в матче первого тура чемпионата Англии — 4:1.

У хозяев голы забили Солли Марч (36-я минута), Жоау Педру (71-я, пенальти), Симон Адингра (85-я) и Эван Фергюсон (90+6-я). Единственный гол у гостей на счету Карлтона Морриса с пенальти (81-я).

Для «Лутон Таун» это был дебютный матч в АПЛ. Во 2-м туре команда сыграет с «Челси» (25 августа). «Брайтон» 19 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

В других играх «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (1:1), а «Фулхэм» оказался сильнее «Эвертона» (1:0).