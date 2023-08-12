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Сегодня, 18:56

«Лутон Таун» разгромно проиграл «Брайтону» в дебютном матче в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Брайтон» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1.
Фото Reuters
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«Брайтон» дома обыграл «Лутон Таун» в матче первого тура чемпионата Англии — 4:1.

У хозяев голы забили Солли Марч (36-я минута), Жоау Педру (71-я, пенальти), Симон Адингра (85-я) и Эван Фергюсон (90+6-я). Единственный гол у гостей на счету Карлтона Морриса с пенальти (81-я).

Для «Лутон Таун» это был дебютный матч в АПЛ. Во 2-м туре команда сыграет с «Челси» (25 августа). «Брайтон» 19 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
4:1
Лутон Таун

В других играх «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью (1:1), а «Фулхэм» оказался сильнее «Эвертона» (1:0).

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
1:1
Вест Хэм Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Фулхэм

Лутон Таун
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
0
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