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2 апреля, 18:44

Эмери: «Гвардиола — лучший тренер в мире»

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий специалист», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 29 матчах. «Астон Вилла» идет четвертой с 59 очками в 30 играх.

53-летний Гвардиола руководит «горожанами» с июля 2016 года. Контракт испанца с английским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: BBC
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Унаи Эмери
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