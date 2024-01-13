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Сегодня, 22:30

Гол и передача Де Брейне принесли «Манчестер Сити» волевую победу над «Ньюкаслом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» .
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 21-го тура АПЛ — 3:2.

Победный гол на 90+2-й минуте забил 20-летний хавбек «горожан» Оскар Бобб. Голевую передачу ему отдал Кевин де Брейне.

Также бельгиец забил сам на 74-й минуте. Гол стал для него первым в текущем сезоне. Де Брюйне пропустил всю первую часть сезона из-за повреждения. Еще один гол «Манчестер Сити» на счету Бернарду Силвы (26-я минута).

За хозяев отличились Александр Исак (35-я минута) и Энтони Гордон (37-я).

«Манчестер Сити» (43 очка) поднялся на второе место в АПЛ. «Ньюкасл» (29) идет десятым в турнирной таблице чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
13 янв, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:3
Манчестер Сити
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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