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Де Брейне догнал Уэйна Руни по числу голевых передач в АПЛ, больше только у двоих игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Де Брейне в матче против «Ньюкасла».
Фото ФК «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отдал голевую передачу на победный гол в матче против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

На 90+2-й минуте с передачи 32-летнего бельгийца отличился Оскар Бобб.

Голевая передача стала для де Брейне 103-й в матчах АПЛ. Он догнал по их числу экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Теперь полузащитника «горожан» опережают только бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас (111) и экс-вингер «МЮ» Райан Гиггз (162), сообщает Opta Sports.

Де Брейне пропустил первую часть сезона в АПЛ из-за повреждения. Матч против «Ньюкасла» стал для него вторым в текущем сезоне.

Источник: Opta Sports
Кевин де Брейне
Райан Гиггз
Сеск Фабрегас
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Гол и передача Де Брейне принесли «Манчестер Сити» волевую победу над «Ньюкаслом»