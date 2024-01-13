Де Брейне догнал Уэйна Руни по числу голевых передач в АПЛ, больше только у двоих игроков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отдал голевую передачу на победный гол в матче против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

На 90+2-й минуте с передачи 32-летнего бельгийца отличился Оскар Бобб.

Голевая передача стала для де Брейне 103-й в матчах АПЛ. Он догнал по их числу экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Теперь полузащитника «горожан» опережают только бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас (111) и экс-вингер «МЮ» Райан Гиггз (162), сообщает Opta Sports.

Де Брейне пропустил первую часть сезона в АПЛ из-за повреждения. Матч против «Ньюкасла» стал для него вторым в текущем сезоне.