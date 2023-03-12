«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и прервал серию из 5 матчей без побед

«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» дома в матче 27-го тура АПЛ — 2:1.

Форвард хозяев Александр Исак открыл счет на 26-й минуте. Нападающий гостей Хван Хи Чхан сравнял счет на 70-й минуте, но на 79-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.

«Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 44 очками в 25 играх. «Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед (3 поражения и 2 ничьи).

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место с 27 очками в 27 матчах.