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Сегодня, 21:28

«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» и прервал серию из 5 матчей без побед

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Reuters
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«Ньюкасл» обыграл «Вулверхэмптон» дома в матче 27-го тура АПЛ — 2:1.

Форвард хозяев Александр Исак открыл счет на 26-й минуте. Нападающий гостей Хван Хи Чхан сравнял счет на 70-й минуте, но на 79-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон принес победу своей команде.

«Ньюкасл» опередил «Ливерпуль» и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ с 44 очками в 25 играх. «Сороки» прервали свою серию из 5 матчей без побед (3 поражения и 2 ничьи).

«Вулверхэмптон» занимает 13-е место с 27 очками в 27 матчах.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 19:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Вулверхэмптон Уондерерс

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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