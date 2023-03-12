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Сегодня, 20:43

Артета рассказал о целях «Арсенала» на оставшуюся часть сезона АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что его команда собирается делать, чтобы стать чемпионами АПЛ в сезоне-2022/23.

«Мы много общаемся в коллективе, чтобы оставаться по-настоящему скромными, работать на тренировках и стараться становиться лучше каждый день. Это наша цель, впереди еще достаточно большая часть сезона. Мы хотим стать чемпионами», — приводит слова Артеты Football.London.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 66 очков за 27 матчей. Второе место занимает «Манчестер Сити». «Горожане» отстают от «канониров» на 5 очков.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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