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Англия

Сегодня, 22:25

«Ливерпуль» в большинстве обыграл «Ньюкасл»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:2.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Дарвин Нуньес и Коди Гакпо в первом тайме.

На 22-й минуте встречи вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп получил красную карточку за игру руками за пределами штрафной. Место в воротах «сорок» занял Мартин Дубравка, а поле покинул полузащитник Эллиот Андерсон.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков). «Ньюкасл» находится на четвертой строчке (41).

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Ливерпуль
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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