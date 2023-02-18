«Ливерпуль» в большинстве обыграл «Ньюкасл»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Дарвин Нуньес и Коди Гакпо в первом тайме.

На 22-й минуте встречи вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп получил красную карточку за игру руками за пределами штрафной. Место в воротах «сорок» занял Мартин Дубравка, а поле покинул полузащитник Эллиот Андерсон.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков). «Ньюкасл» находится на четвертой строчке (41).