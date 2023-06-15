Обамеянг надеется на продолжение карьеры в «Барселоне»

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг все еще рассчитывает на продолжение карьеры в «Барселоне». Футболист ждет приглашения от каталонского клуба, сообщает Sport Zone.

По данным источника, «Челси» хочет расстаться с игроком этим летом. Футболиста ждут в Саудовской Аравии, однако он надеется вернуться в «Барселону». Нападающий находится в постоянном контракте с главным тренером сине-гранатовых Хави.