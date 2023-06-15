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Сегодня, 06:10

Погребняк: «Холанн — модернизированная версия меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

— Холанн заслужил «Золотой мяч»?

— Чистый наконечник, забил больше всех... — цитирует «КП Спорт» Погребняка. — А как же Мбаппе? Месси — тоже непонятно. Я не знаю, кому «Золотой мяч» дадут.

— Про Холанна после финала писали, что это футболист одного сезона. Мол, он перестал забивать.

— В «Боруссии» он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас — тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон.

— Павел Погребняк и Холанд похожи? Ну по стилю игры.

— Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанн — модернизированная версия меня.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/pogrebnyak-rasskazal-kto-mozhet-vzyat-zolotoj-myach/
Павел Погребняк
Эрлин Холанн
Футбол
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