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Сегодня, 05:14

Онана взял себе номер 24 в «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андре Онана.
Фото AFP
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана определился с игровым номером. За английскую команду он будет выступать с числом 24 на спине.

Ранее Онана играл под этим номером за «Интер» и «Аякс». Также в сезоне-2017/18 он играл под единицей.

В четверг английский клуб объявил о подписании с 27-летним камерунцем контракта до июня 2028 года.

В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Андре Онана. «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании голкипера Онаны
Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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