Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:10

Отец Куньи заявил, что нападающим сложно себя проявить под руководством Симеоне в «Атлетико»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Кармело Кунья, отец новичка «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи прокомментировал уход сына из «Атлетико».

«Нападающие не могут проявить себя при системе Симеоне. Это очень сложно. Матеус перешел к хорошему тренеру [Хулену Лопетеги], который очень хотел видеть его в своей команде. Это тренер международного уровня. Нам остается только надеяться, что Матеус справится с этим вызовом», — цитирует Кунью Globo Esporte.

Английский клуб взял 23-летнего бразильца в аренду до конца сезона с обязательной опцией выкупа. Его контракт с «волками» будет рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды и сделал две голевые передачи.

ФК Атлетико
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» хочет подписать полузащитника «Брайтона» Кайседо