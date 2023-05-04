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Сегодня, 15:05

Петр Чех прокомментировал неудовлетворительные результаты «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер лондонского «Челси» Петр Чех поделился мнением о последних результатах лондонского клуба. Синие располагаются на 12-м месте в турнирной таблице.

«Очень грустно видеть «Челси» на двенадцатом месте в АПЛ. У команды есть много опытных игроков, которые сталкивались со сложными моментами в своей карьере. Надеюсь, Лэмпард сможет поладить с игроками и найти решение к ближайшим матчам. Иногда достаточно одной победы, чтобы встать на правильный путь», — цитирует Чеха Football Daily.

После возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси», клуб потерпел 6 поражений подряд во всех турнирах.

Петр Чех
ФК Челси
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