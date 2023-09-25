Пирс Морган — о смене вратаря в «Арсенале»: «Не понимаю, за что Артета так унижает Рамсдейла»

Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом «Арсенала», прокомментировал смену голкипера в лондонском клубе.

Основным голкипером «Арсенала» в прошлом сезоне и на старте нынешнего был Аарон Рамсдейл, но в последних матчах место в воротах занял Давид Райя, перешедший в клуб из «Брентфорда» в летнее трансферное окно.

«Мне не нравится ситуация с вратарем. Я не думаю, что это хорошо, и я не знаю, о чем они думают.

Райя совершил один отличный сэйв в матче с «Тоттенхэмом», но он был виноват в первом голе. Я посмотрел на Рамсдейла, он подбадривал его за сэйв, но я не понимаю, почему Аарона подвергают таким унижениям.

Артета должен принять решение о том, кто является номером один, и придерживаться этого. Райя очень хорош, но я не думаю, что это серьезное улучшение по сравнению с Рамсдейлом, который был ключевым игроком в прошлом сезоне», – написал Морган в соцсетях.

В текущем сезоне Рамсдейл провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил 5 мячей и один раз отыграл на ноль. В активе Райи 2 пропущенных мяча и 2 игра на ноль за три матча.