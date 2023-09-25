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Сегодня, 14:17

Гвардиола заявил, что преувеличил, назвав Нунеса одним из лучших игроков в мире

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что преувеличил, назвав Матеуса Нунеса одним из лучших игроков в мире.

«Может быть, я немного преувеличил. Это не так. Он действительно хороший игрок, но я сказал это после 5:0 [в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 со «Спортингом"]. Тем не менеет он исключительный игрок», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Нунес играл за «Спортинг» с 2019 по 2022 год. В 2023-м он стал игроком «Манчестер Сити». В этом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в АПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/man-city-boss-pep-guardiola-backtracks-labelling-matheus-nunes-one-of-the-best-players/blt5621104a1a0b19ca
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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