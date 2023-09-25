Гвардиола заявил, что преувеличил, назвав Нунеса одним из лучших игроков в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что преувеличил, назвав Матеуса Нунеса одним из лучших игроков в мире.

«Может быть, я немного преувеличил. Это не так. Он действительно хороший игрок, но я сказал это после 5:0 [в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 со «Спортингом"]. Тем не менеет он исключительный игрок», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Нунес играл за «Спортинг» с 2019 по 2022 год. В 2023-м он стал игроком «Манчестер Сити». В этом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в АПЛ и отметился 1 результативной передачей.