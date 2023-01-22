Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм»

22 января, 23:28
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов вернуться в лондонский клуб, пишет журналист Даррен Льюис.
Антонио Конте с высокой вероятностью оставит свою должность во главе «шпор» по окончании сезона, а руководство лондонцев рассматривает возможность приглашения Почеттино на место итальянца.
Маурисио Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019.
50-летний аргентинец остается безработным с момента увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года.
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Основные источники исследования