Почеттино: «Со временем мы собираемся создать хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Ньюкаслом» (1:1, пенальти 4:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Лондонцы уступали в счете до последних минут встречи, но сумели отыграться в концовке, а затем вырвать победу в серии пенальти.

«Это была действительно хорошая игра. Я сказал игрокам всегда верить до конца. Гол стал возможным, потому что мы верили. Иногда в футболе нужна удача, и она пришла. Спасибо игрокам, потому что они сыграли фантастически. Мы очень счастливы. Болельщики и клуб заслуживают таких чувств.

Подобные игры и то, как она проходила, важны для развития команды. Наша ответственность – направлять игроков и создавать платформу для того, чтобы они действительно совершенствовались. Со временем мы собираемся создать очень хорошую команду и находиться там, где должен быть «Челси», – приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».