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Сегодня, 10:05

Хау — о вылете «Ньюкасла» из Кубка английской лиги: «Это очень больно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (1:1, пенальти — 2:4).

«Это очень больно. Похожие ощущения были после матча с «ПСЖ». Ребята отдали столько сил, мы так долго вели в счете. Возможно, во втором тайме мы были не так хороши технически. До перерыва мы забили гол, были опасны в атаке. Во втором тайме команда потеряла остроту впереди, но отлично защищалась», — приводит слова Хау BBC.

Ранее полуфиналистами Кубка английской лиги стали «Мидлсбро» и «Фулхэм».

19&nbsp;декабря. Челси&nbsp;&mdash; Ньюкасл. «Челси» подарили полуфинал Кубка лиги, безумный триллер в Мадриде, кубковое унижение «Наполи»

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
Эдди Хау
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