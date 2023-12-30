Почеттино прокомментировал стиль игры «Челси» в матче против «Лутона»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистов о том, не слишком ли часто его команда отдавала длинные передачи в матче 20-го тура АПЛ против «Лутона» (3:2).

«Это не футбол? На самом деле я не заметил этого. Но ладно, я уважаю ваше мнение об игре. Всегда нужно играть с умом и стараться сломить давление «Лутона», но, на мой взгляд, мы комбинировали нашу игру, пытаясь сочетать дальние передачи с более короткими», — приводит Goal слова Почеттино.

«Челси» с 28 очками располагается на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино сыграет против «Фулхэма». Матч пройдет 13 января и начнется в 15.30 по московскому времени.