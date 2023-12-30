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Сегодня, 23:35

Почеттино прокомментировал стиль игры «Челси» в матче против «Лутона»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистов о том, не слишком ли часто его команда отдавала длинные передачи в матче 20-го тура АПЛ против «Лутона» (3:2).

«Это не футбол? На самом деле я не заметил этого. Но ладно, я уважаю ваше мнение об игре. Всегда нужно играть с умом и стараться сломить давление «Лутона», но, на мой взгляд, мы комбинировали нашу игру, пытаясь сочетать дальние передачи с более короткими», — приводит Goal слова Почеттино.

«Челси» с 28 очками располагается на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Почеттино сыграет против «Фулхэма». Матч пройдет 13 января и начнется в 15.30 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/mauricio-pochettino-frosty-response-chelsea-playing-long-balls-luton/blt4e0f79e102c59782#cs4fff5dc208324ab5
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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