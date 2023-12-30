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Тен Хаг: «Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Ноттингема» в матче 20-го тура АПЛ (1:2) высказался об игре команды в текущем сезоне.

«Мы должны выступать более стабильно и добиваться большего. Игра длится 90 минут, и нам нужно начинать выкладываться с первой минуты. Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду. Мы знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, которые у нас были. Но все равно мы должны были действовать лучше, мы обладаем глубиной состава. Однако когда у вас так много травм, глубины недостаточно», — сказал тен Хаг.

«Красные дьяволы» с 31 очком идут на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 января «МЮ» дома сыграет против «Тоттенхэма». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.dazn.com/en-US/news/soccer/erik-ten-hag-names-the-missing-factor-for-manchester-united-in-nottingham-forest-defeat/qvbh96uq04ly1rvcl6tpw76r2
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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