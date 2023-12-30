«Манчестер Юнайтед» не смог удержать ничью в матче с «Ноттингемом»

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ноттингему» в матче 20-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 64-й минуте встречи открыл полузащитник команды хозяев Николас Домингес. На 78-й минуте Маркус Рэшфорд сравнял счет. Через четыре минуты Морган Гиббс-Уайт отметился голом и принес победу «Ноттингему».

«Красные дьяволы» с 31 очком идут на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Ноттингема» 20 баллов и 15-я позиция.

14 января «МЮ» дома сыграет против «Тоттенхэма», а красные 20-го числа в гостях встретятся с «Брентфордом».