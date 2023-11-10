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10 ноября, 23:53

Почеттино — о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ: «Такова реальность»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Такова реальность. Не знаю, хорошо это или плохо. Но что есть, то есть. Они показывают, что доминируют в английском футболе. Они этого заслуживают. «Сити» является верхушкой. Это команда, которую ты хочешь обыграть», — цитирует Почеттино Absolute Chelsea.

12 ноября «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

После 11 туров горожане лидируют в турнирной таблице АПЛ с 27 очками. Команда Почеттино идет на 10-й позиции (15 очков).

Источник: https://absolutechelsea.com/
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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