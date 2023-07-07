Почеттино заявил, что Лукаку должен вернуться в расположение «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, когда ожидает возвращения форварда Ромелу Лукаку в расположение команды.

Он должен вернуться 12 или 13 июля, чтобы стать частью команды и начать предсезонную подготовку. Когда он приедет, он зайдет в мой офис", — приводит слова Почеттино Daily Mail.

В сезоне-2022/23 Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». 30-летний бельгиец провел 37 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач. Ранее сообщалось, что «Интер» ведет переговоры о выкупе Лукаку.