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Сегодня, 15:45

Бернарду Силва готов покинуть «Манчестер Сити» летом ради переезда в Испанию

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва готов уйти из клуба летом, сообщает The Athletic.

По данным источника, хавбек хочет перейти в один из клубов Испании, если «горожане» получат хорошее предложение.

Отмечается, что «МанСити» не против ухода 28-летнего португальца и уже занимается поиском игрока на его позицию.

Ранее сообщалось, что прошлым летом руководство английского клуба было готово отпустить игрока в «Барселону», но каталонцы не сделали предложение, которое бы устроило «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Силва провел 19 матчей за команду в премьер-лиге, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
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