Полузащитник «Брайтона» Мвепу завершил карьеру в 24 года из-за заболевания сердца

Полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу завершил спортивную карьеру в 24 года из-за наследственного заболевания сердца.

Из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения игрок решил закончить профессиональную карьеру. Руководство клуба пообещало оказать Мвепу необходимую помощь и поддержку в лечении.

Замбийский футболист перешел в «Брайтон» в 2021 году. Ранее он выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».

Мвепу провел в английской премьер-лиге (АПЛ) 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.