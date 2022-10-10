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Сегодня, 16:41

Полузащитник «Брайтона» Мвепу завершил карьеру в 24 года из-за заболевания сердца

Мария Гусева
Энок Мвепу.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу завершил спортивную карьеру в 24 года из-за наследственного заболевания сердца.

Из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения игрок решил закончить профессиональную карьеру. Руководство клуба пообещало оказать Мвепу необходимую помощь и поддержку в лечении.

Замбийский футболист перешел в «Брайтон» в 2021 году. Ранее он выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».

Мвепу провел в английской премьер-лиге (АПЛ) 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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