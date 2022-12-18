Закария: «Я много работаю, чтобы получить шанс в «Челси»

Полузащитник «Челси» Денис Закария высказался о своих перспективах в лондонском клубе.

«Я по-прежнему уверен в своих силах, посмотрим, что будет дальше. Мне еще нужно улучшить кое-что и показать тренеру, на что я способен. Я должен во время матчей показывать, что я хорош. Пока этого недостаточно, но я много работаю, чтобы получить шанс», — цитирует Goal Закарию.

«Челси» арендовал 26-летнего швейцарца у «Ювентуса» 1 сентября нынешнего года с правом выкупа. Соглашение рассчитано на один сезон.

В текущем сезоне Закария провел 4 матча за «Челси» и отметился одним забитым голом.