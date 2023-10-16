Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт встал на защиту Хендерсона

Футболист «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал, что думает об отношении к полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону со стороны фанатов клуба. Летом 2023 года футболист перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак».

Английские болельщики в товарищеском матче сборной Англии против Австралии (1:0) освистали 33-летнего игрока.

«Хендо — источник вдохновения не только для меня, но и для многих. Было больно слышать свист в его адрес. Это неприятно, учитывая все его заслуги. Он сам вправе решать, это его карьера», — цитирует Daily Mirror Эллиотта.

17 октября сборная Англии сыграет в гостях с Италией в матче отбора к Евро-2024. Встреча состоится на «Уэмбли». Команда с 13 очками занимает первое место в группе C после 5 матчей отбора.