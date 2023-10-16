Ассистент Тен Хага ван дер Гаага может возглавить «Аякс»

«Аякс» хочет пригласить на пост главного тренера помощника специалиста в «Манчестер Юнайтед» Митчелла ван дер Гаага, утверждает The Athletic.

По данным источника, кандидатуру 51-летнего голландца предложил сам Луи Ван Гал. Однако в клубе понимают, что будет непросто реализовать эту идею, так как Ван дер Гааг является ключевой фигурой в «МЮ».

Ван дер Гааг работал с молодежной командой «Аякса» с 2019 по 2021 год, после чего перешел в первую команду под руководством Тен Хага. Контракт тренера с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне «Аякс» выдал худший старт за всю историю клуба. После 6 матчей команда Мориса Стейнома занимает 16 место с 5 очками.