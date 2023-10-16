Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:21

Ассистент Тен Хага ван дер Гаага может возглавить «Аякс»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Аякс» хочет пригласить на пост главного тренера помощника специалиста в «Манчестер Юнайтед» Митчелла ван дер Гаага, утверждает The Athletic.

По данным источника, кандидатуру 51-летнего голландца предложил сам Луи Ван Гал. Однако в клубе понимают, что будет непросто реализовать эту идею, так как Ван дер Гааг является ключевой фигурой в «МЮ».

Ван дер Гааг работал с молодежной командой «Аякса» с 2019 по 2021 год, после чего перешел в первую команду под руководством Тен Хага. Контракт тренера с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне «Аякс» выдал худший старт за всю историю клуба. После 6 матчей команда Мориса Стейнома занимает 16 место с 5 очками.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Путин оценил потери Украины в контрнаступлении
В Китае оценили вклад участия Путина в работу форума «Один пояс — один путь»
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт встал на защиту Хендерсона