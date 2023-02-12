Гюндоган: «Игра «Манчестер Сити» стала немного другой благодаря качествам Холанна»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил игру форварда «горожан» Эрлина Холанна.

«Если вы забьете 25 голов в 20 играх, вы впишетесь в команду! Наша игра стала немного другой благодаря качествам Эрлина. И он, и команда должны приспособиться к этому. Для нас важно сохранять спокойствие. Мы должны осознать, что были недостаточно хороши в последних нескольких играх — это касается всех. Если мы хотим сократить отставание от «Арсенала», мы больше не можем допустить ошибок», — цитирует Goal Гюндогана.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Соглашение 22-летнего норвежца с клубом рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за «горожан» 28 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал три результативные передачи.