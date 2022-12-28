Эриксен: «Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Но футбол продолжается»

Сегодня, 20:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.
«Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Его наследие, его имя в любом случае имеют большое значение. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть. Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами. Мы находимся в хорошей ситуации. Начало сезона было совсем другим по сравнению с тем, что происходит сейчас. Мы играем не так, как в начале чемпионата», — приводит Daily Mail слова Эриксена.
В ноябре нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.
27 декабря «МЮ» одержал победу над «Ноттингемом» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.