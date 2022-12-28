Эриксен: «Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Но футбол продолжается»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об уходе нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Нам жаль, что Роналду больше не является частью команды. Его наследие, его имя в любом случае имеют большое значение. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть. Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами. Мы находимся в хорошей ситуации. Начало сезона было совсем другим по сравнению с тем, что происходит сейчас. Мы играем не так, как в начале чемпионата», — приводит Daily Mail слова Эриксена.

В ноябре нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

27 декабря «МЮ» одержал победу над «Ноттингемом» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.