Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:58

«Челси» может подписать хорвата Юрановича на замену травмированному Джеймсу

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Челси» может подписать защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

Он может стать заменой основному правому защитнику клуба Рису Джеймсу после того, как станет известна степень серьезности травмы англичанина.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хорвату со стороны «Барселоны».

В сезоне-2022/23 Юранович забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Селтик
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ливерпуль» нацелился на чемпиона мира в составе сборной Аргентины Макаллистера