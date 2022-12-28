«Челси» может подписать хорвата Юрановича на замену травмированному Джеймсу

«Челси» может подписать защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича, сообщает Sky Sports.

Он может стать заменой основному правому защитнику клуба Рису Джеймсу после того, как станет известна степень серьезности травмы англичанина.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хорвату со стороны «Барселоны».

В сезоне-2022/23 Юранович забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Селтик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.