Полузащитник Партей может покинуть «Арсенал» в январе

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей может рассмотреть возможность ухода из клуба в январское трансферное окно, сообщает Football Insider.

По данным источника, 30-летний игрок недоволен количеством игрового времени. С приходом в команду Деклана Райса главный тренер «Арсенала» Микеле Артета намерен меньше использовать Партея. Возможным вариантом продолжения карьеры ганского футболиста может стать «Ювентус».

В текущем сезоне Партей провел за «Арсенал» 3 матча в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.