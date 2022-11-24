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24 ноября, 01:56

Полузащитник «Вулверхэмптона» Невеш близок к переходу в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону». Уже в зимнее трансферное окно он может сменить АПЛ на ла лигу, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт Невеша с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 40 миллионов евро.

Хавбек перешел в английский клуб из «Порту» летом 2017 года за 17,9 миллионов евро. В нынешнем сезоне Невеш провел в составе «волков» 16 матчей, забив в них четыре гола.

ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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