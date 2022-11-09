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Сегодня, 16:10

Маккенни и Бастони могут перейти в «Тоттенхэм»

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«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении двух футболистов серии А, сообщает Tuttomercatoweb. В сферу интересов английского клуба попали полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни и защитник «Интера» Алессандро Бастони.

По информации источника, после выхода лондонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов главный тренер команды Антонио Конте попросил руководство об усилении состава. В 1/8 финала «шпоры» сыграют с «Миланом».

После 14 туров «Тоттенхэм» занимает четвертое месте в турнирной таблице АПЛ, имея 26 очков.

В текущем сезоне Маккенни сыграл 16 матчей за «Ювентус», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Бастони принял участие в 14 играх за «Интер» и отдал три результативных паса.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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