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Сегодня, 02:48

Поттер ответил на вопрос о новом контракте Менди с «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о новом контракте с вратарем Эдуаром Менди.

«Это дела клуба и игрока, я не могу это комментировать. Менди — отличный парень, он был на высоте в «Челси», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 30-летний сенегалец отклонил предложение клуба о новом шестилетнем соглашении из-за желания получать более высокую зарплату. В составе сборной Сенегала Менди дошел до 1/8 финала ЧМ-2022, где команда уступила сборной Англии.

Эдуар Менди
ФК Челси
Грэм Поттер
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