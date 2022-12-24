Поттер ответил на вопрос о новом контракте Менди с «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос о новом контракте с вратарем Эдуаром Менди.

«Это дела клуба и игрока, я не могу это комментировать. Менди — отличный парень, он был на высоте в «Челси», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 30-летний сенегалец отклонил предложение клуба о новом шестилетнем соглашении из-за желания получать более высокую зарплату. В составе сборной Сенегала Менди дошел до 1/8 финала ЧМ-2022, где команда уступила сборной Англии.