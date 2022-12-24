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Сегодня, 08:45

Каррагер оценил трансферную политику «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, клубу необходимо больше денег на трансферы для поддержания конкуренции.

«Думаю, что нет никаких сомнений в том, что Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно 200-250 млн фунтов на траты летом». Звучит как запредельное число, но именно столько потратили «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прошлым летом. Это те деньги, которые тратят клубы, с которыми конкурирует «Ливерпуль», — Каррагер в эфире Sky Sports.

На данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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