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Сегодня, 17:08

Представители Ковачича отправились в Лондон на переговоры с «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити», сообщает N1.

По информации источника, представители хорватского полузащитника поехали в Лондон, где проведут первый раунд переговоров о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити». В Ковачиче заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

28-летний полузащитник принадлежит «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах за клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Матео Ковачич
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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