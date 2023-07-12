«ПСЖ» готов предложить 100 миллионов евро за Харри Кейна

«ПСЖ» намерен побороться за форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан на прошлой неделе встречалось с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви. Новая встреча планируется на этой неделе. «ПСЖ» готов предложить за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.

Альтернативным вариантом, если переговоры с «Тоттенхэмом» провалятся, считается нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.