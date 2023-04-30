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Сегодня, 10:35

«ПСЖ» интересуется форвардом «Реймса» Балогуном

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

Права на форварда принадлежат «Арсеналу». Он выступает в французском коллективе на правах аренды.

По информации издания, руководство парижан хочет омолодить команду и рассматривает подписание 21-летнего англичанина.

В текущем сезоне Балогун сыграл 33 матча за «Реймс», забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость футболиста по данным портала Trasnfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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