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Сегодня, 20:11

«Реал» сделает стартовое предложение по Кейну в размере 80 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» в ближайшее время начнет с «Тоттенхэмом» переговоры по трансферу Харри Кейна, сообщает Cadena SER.

По информации источника, стартовое предложение мадридцев составит 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Реал» видит в 29-летнем англичанине идеальную замену для Карима Бензема, об уходе которого клуб объявил 4 мая.

В минувшем сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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