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Сегодня, 12:27

Рэпер Jay-Z заинтересован в приобретении «Тоттенхэма» за 2 миллиарда фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Jay-Z (справа).
Фото Соцсети
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Рэпер Jay-Z готов возглавить группу американских инвесторов, которые сделают заявку на покупку «Тоттенхэма», сообщает Daily Express.

Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис может расстаться с клубом из-за обвинений в мошенничестве и инсайдерской торговле. Ему грозит более 45 лет тюремного заключения.

В связи с этим «Тоттенхэм» может быть продан новому владельцу. По информации источника, при поддержке других инвесторов Jay-Z готов заплатить более 2 миллиардов фунтов, в которые оценивается клуб. Ранее музыкант выражал заинтересованность в приобретении лондонского «Арсенала».

Футбол
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