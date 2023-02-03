Рэшфорд оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе главного тренера Эрика тен Хага в английском клубе.

«Все начинается с веры. Мы можем выиграть большие матчи и трофеи. Мы показывали, что можем обыгрывать сильнейшие команды, и это было не везение. В последние годы мы проводили хорошие матчи против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Арсенала». Такие победы дают веру», — цитирует Рэшфорда Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице АПЛ.