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Сегодня, 19:10

Рэшфорд оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о работе главного тренера Эрика тен Хага в английском клубе.

«Все начинается с веры. Мы можем выиграть большие матчи и трофеи. Мы показывали, что можем обыгрывать сильнейшие команды, и это было не везение. В последние годы мы проводили хорошие матчи против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Арсенала». Такие победы дают веру», — цитирует Рэшфорда Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице АПЛ.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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