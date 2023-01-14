Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» в семи матчах подряд во всех турнирах и повторил достижение Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал автором победного гола в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:1).

Рэшфорд забил за «Ман Юнайтед» в семи матчах подряд во всех турнирах.

Последним игроком «МЮ», которому это удавалось, был нападающий Криштиану Роналду в 2008 году.