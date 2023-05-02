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Сегодня, 21:08

Фердинанд: «Между Руни и Кейном я выберу Уэйна»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выбрал между экс-форвардом «красных дьяволов» Уэйном Руни и нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Руни мог по-разному повести команду за собой. Если вы были подавлены и нуждались в искре вдохновения, он мог забить, нанести какой-то удар, отдать передачу, сделать что-нибудь созидательное, пойти в подкат, погнаться за кем-нибудь, проявить агрессию, страсть. Он мог изменить темп игры многими способами, не каждый игрок на такое способен. Это отличает его от Кейна, на мой взгляд. В чем еще заключается разница между ними, так это в том, что Гарри Кейн, к сожалению, играет в команде, в которой он не побеждает и не может побеждать. Я предпочту Руни Кейну в любой день недели. Он завоевывал трофеи, выигрывал их год за годом», — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В составе команды он провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач.

Кейн играет за «Тоттенхэм» 2008 года. Всего он сыграл за «шпор» 431 матч, забил 275 голов и отдал 64 голевых паса.

Гарри Кейн
Рио Фердинанд
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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