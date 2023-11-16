Роналду — лучший полузащитник 2000-х по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших полузащитников 2000-х годов.

Первое место в рейтинге занял форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в те годы выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». В 2009-м португалец перешел в «Реал».

Вторым в рейтинге стал Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал»), третьим — Кака («Сан-Паулу», «Милан», «Реал»).