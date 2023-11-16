Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших полузащитников 2000-х годов.
Первое место в рейтинге занял форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в те годы выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». В 2009-м португалец перешел в «Реал».
Вторым в рейтинге стал Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал»), третьим — Кака («Сан-Паулу», «Милан», «Реал»).
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Кака (Бразилия)
- Хави (Испания)
- Андреа Пирло (Италия)
- Андрес Иньеста (Испания)ъ
- Луиш Фигу (Португалия)
- Павел Недвед (Чехия)
- Деку (Португалия)
- Фрэнк Лэмпард (Англия)
- Стивен Джеррард (Англия)
- Серхио Бускетс (Испания)
- Михаэль Баллак (Германия)
- Пол Скоулз (Англия)
- Сеск Фабрегас (Испания)
- Дженнаро Гаттузо (Италия)
- Райан Гиггз (Уэльс)
- Гаиска Мендьета (Испания)
- Дэвид Бэкхем (Англия)
- Арьен Роббен (Нидерланды)