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Англия

11 марта, 18:19

Кин: «Я немного сомневаюсь, что «Манчестер Сити» сможет выиграть титул АПЛ»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не уверен, что «Манчестер Сити» сможет выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне.

«Я не могу назвать победителя. В прошлом году у меня ни разу не было никаких сомнений в том, что «Манчестер Сити» выиграет титул. Несколько недель назад я по-прежнему склонялся к «Сити», но сейчас я немного в этом сомневаюсь», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии «горожане» занимают третье место, набрав 63 очка. Вторым идет «Ливерпуль» с 64 очками. Лидером лиги является «Арсенал» (64).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Рой Кин
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