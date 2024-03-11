Кин: «Я немного сомневаюсь, что «Манчестер Сити» сможет выиграть титул АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не уверен, что «Манчестер Сити» сможет выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне.

«Я не могу назвать победителя. В прошлом году у меня ни разу не было никаких сомнений в том, что «Манчестер Сити» выиграет титул. Несколько недель назад я по-прежнему склонялся к «Сити», но сейчас я немного в этом сомневаюсь», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии «горожане» занимают третье место, набрав 63 очка. Вторым идет «Ливерпуль» с 64 очками. Лидером лиги является «Арсенал» (64).